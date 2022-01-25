Компании России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе

Российские компании отправили 14 заявок на осуществление проектов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Российские компании подали 14 заявок с конкретными предложениями по проектам в Карабахе. Большинство из них - подрядные [проекты], но есть и инвестиционные - в сфере промышленности и сельского хозяйства", - сказал он.