Какой будет погода завтра в Азербайджане
В Баку и на Апшеронском полуострове 27 января временами ожидаются осадки, вечером местами они перейдут в мокрый снег. Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов, днем 4-6 градусов тепла, в Баку ночью 1-3 градусов, днем 4-6 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 762 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Ночью и утром - туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов, в высокогорье 13-18 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.