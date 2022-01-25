ТуранБанк получил кредитную линию от авторитетного международного финансового института

ТуранБанк и ECO Банк торговли и развития подписали новое кредитное соглашение на сумму 2 млн долларов для расширения финансирования внешнеторговых операций.

Привлеченные средства позволят ТуранБанку расширить импортно-экспортные операции как между странами-участницами, так и другими странами, а также поддержать торговые операции клиентов.

Следует отметить, что соглашение, подписанное с ECO Банком торговли и развития, является четвертым. Так, в предыдущие годы ТуранБанк привлекал средства этого финансового института для финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и торговли.

Государствами-членами ECO Банка трговли и развития являются Азербайджан, Турция, Иран, Пакистан, Афганистан и Кыргызстан. Банк поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию как в государственном, так и в частном секторе, удовлетворяя финансовые потребности различных секторов в регионе.