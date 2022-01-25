Пашинян уволил своего помощника
Наири Саргсян освобожден от должности помощника премьер-министра Армении.
Соответствующее решение в среду, 26 января, подписал премьер-министр Никол Пашинян, сообщает armeniatoday.
Наири Саргсян освобожден от должности помощника премьер-министра Армении.
Соответствующее решение в среду, 26 января, подписал премьер-министр Никол Пашинян, сообщает armeniatoday.
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