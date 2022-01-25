Полмиллиарда долларов безвозмездно передаст Китай странам Центральной Азии

Китай намерен выделить странам Центральной Азии $500 млн, об этом глава КНР Си Цзиньпин сообщил во время онлайн-саммита "Государства Центральной Азии – Китай".

Лидер Китая подчеркнул, что безвозмездная помощь поступит в течение трех ближайших лет и эти средства должны быть направлены на осуществление социально значимых проектов.

Также Китай предоставит образовательные квоты пяти тысячам специалистов из центральноазиатских стран для повышения квалификации в сферах здравоохранения, информационных технологий, сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов. Кроме того в текущем году Китай безвозмездно предоставит странам региона 50 млн доз вакцины от коронавируса, а также откроет центры традиционной китайской медицины.