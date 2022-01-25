Какие страны помогли Украине с вооружением заявление мид украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку, передает Reuters.
Глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что Украина не является членом НАТО, потому действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, однако некоторые страны поддержали Киев.
«Мы благодарны Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки нашим вооруженным силам», – заявил Кулеба.
По его словам, именно эта поддержка ужесточает переговорную позицию Украины.
«Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять», – отметил министр.