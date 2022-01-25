Кремль о призывах США заморозить «активы Путина»

Призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства Владимира Путина, политически деструктивны, но не болезненны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин держит свои деньги в банке «Россия», который находится под санкциями США.

Песков отметил, что угрозы США заморозить активы не болезненны для высших чиновников России.

"Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - пояснил он.