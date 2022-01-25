Лавров: Россия сокращает свои резервы в долларах

Москва стремится сократить зависимость от доллара, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутатов Госдумы.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчётов, не только для РФ, любой другой страны мира», – сказал российский министр.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», - добавил он.