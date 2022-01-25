Азербайджанского оппозиционного журналиста осудили в Великобритании за сексуальные домогательства

Оппозиционер Джейхун Зейналов осужден в Великобритании за сексуальные домогательства, сообщает haqqin.az со ссылкой на Daily Mail.

34-летний Зейналов прибыл на Туманный Альбион в надежде получить политическое убежище. В Англии он представился оппозиционным журналистом, который якобы из-за преследований был вынужден покинуть Азербайджан.

А криминальный инцидент с ним произошел в городе Сток-он-Трент. По сообщению британского издания, «Зейналов встретил женщину, страдающую умственным недугом, когда та шла в магазин за сладостями».

Он решил заговорить с ней и предложил пойти выпить. Женщина отказалась. Однако Зейналов не успокоился. Он купил бутылку водки и после того, как жертва вышла из магазина, снова догнал ее.

Обвинитель Бен Лоуренс заявил, что мужчина затащил ее на территорию церкви Святого Марка. «Она испугалась и пошла туда, куда он ей указал. Он начал прикасаться к ней. Она отказала ему, но он стянул с нее кофту и лизнул ее грудь. Затем хотел поцеловать, но она увернулась».

Зейналов попытался расстегнуть молнию на ее джинсах, но женщине удалось вырваться и покинуть территорию. Дома потерпевшая рассказала обо всем своей матери. Та обратилась в полицию, и вскоре Зейналова арестовали.