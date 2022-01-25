Азербайджанского оппозиционного журналиста осудили в Великобритании за сексуальные домогательства
Оппозиционер Джейхун Зейналов осужден в Великобритании за сексуальные домогательства, сообщает haqqin.az со ссылкой на Daily Mail.
34-летний Зейналов прибыл на Туманный Альбион в надежде получить политическое убежище. В Англии он представился оппозиционным журналистом, который якобы из-за преследований был вынужден покинуть Азербайджан.
А криминальный инцидент с ним произошел в городе Сток-он-Трент. По сообщению британского издания, «Зейналов встретил женщину, страдающую умственным недугом, когда та шла в магазин за сладостями».
Он решил заговорить с ней и предложил пойти выпить. Женщина отказалась. Однако Зейналов не успокоился. Он купил бутылку водки и после того, как жертва вышла из магазина, снова догнал ее.
Обвинитель Бен Лоуренс заявил, что мужчина затащил ее на территорию церкви Святого Марка. «Она испугалась и пошла туда, куда он ей указал. Он начал прикасаться к ней. Она отказала ему, но он стянул с нее кофту и лизнул ее грудь. Затем хотел поцеловать, но она увернулась».
Зейналов попытался расстегнуть молнию на ее джинсах, но женщине удалось вырваться и покинуть территорию. Дома потерпевшая рассказала обо всем своей матери. Та обратилась в полицию, и вскоре Зейналова арестовали.
Жертва заявила: «Я регулярно хожу в магазин пешком. После этого случая мне стало тревожно идти туда. Теперь меня беспокоит присутствие на улице незнакомых мужчин. После того что произошло, мама очень беспокоится за меня».
Сообщается, что Джейхун Зейналов – отец троих детей. Как проситель убежища он еженедельно получает 198 фунтов. Утверждается, что сейчас, после 13 лет брака, Зейналов живет отдельно от семьи. Сначала он не признавал себя виновным, заявляя, что все происходило по обоюдному согласию, но затем все же сознался в попытках добиться близости.
Судья приговорил Зейналова к десяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев и к 30-дневной реабилитации. Ему также придется пройти шестимесячное лечение от алкогольной зависимости и провести 120 часов на неоплачиваемой работе. Кроме того Зейналов на 10 лет включен в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.