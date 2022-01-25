Выходцы с Кавказа устроили массовую перестрелку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на автозаправке криминальные группировки, состоящие из выходцев с Кавказа, устроили перестрелку, передает e1.ru.

По словам источника издания, все с началось с того, что дагестанского криминального авторитета Марселя Гасанова начали избивать, и он попытался скрыться от агрессоров на своем автомобиле. По машине открыли огонь, но тот успел уехать, вызвав по дороге подмогу. Во время погони бойцы Гасанова столкнули в кювет автомобиль преследователей и обстреляли его.

В полиции города отметили, что конфликт разгорелся из-за бизнес-долга. Участников инцидента уже установили и опросили.