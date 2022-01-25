Выходцы с Кавказа устроили массовую перестрелку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на автозаправке криминальные группировки, состоящие из выходцев с Кавказа, устроили перестрелку, передает e1.ru.
По словам источника издания, все с началось с того, что дагестанского криминального авторитета Марселя Гасанова начали избивать, и он попытался скрыться от агрессоров на своем автомобиле. По машине открыли огонь, но тот успел уехать, вызвав по дороге подмогу. Во время погони бойцы Гасанова столкнули в кювет автомобиль преследователей и обстреляли его.
В полиции города отметили, что конфликт разгорелся из-за бизнес-долга. Участников инцидента уже установили и опросили.
По словам другого источника, в разборках участвовали уроженцы Чечни и Дагестана.
«У них конфликт из-за платных стоянок, который продолжается уже давно. Пока ни одна из сторон не может переломить ситуацию в свою пользу. На этот раз все остались живы, но один тяжело ранен», - сообщил он.