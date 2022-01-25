Президент Ирана принял Закира Гасанова

26 января президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял делегацию во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, находящимся в этой стране с официальным визитом. Об этом сообщает Минобороны.

Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, и азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

Подчеркнув важность взаимных визитов с точки зрения расширения связей между нашими странами, президент Исламской Республики Иран выразил уверенность в том, что отношения дружбы и братства будут успешно развиваться и в ближайшие годы.