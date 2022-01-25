Президент Ирана принял Закира Гасанова
26 января президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял делегацию во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, находящимся в этой стране с официальным визитом. Об этом сообщает Минобороны.
Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, и азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.
Подчеркнув важность взаимных визитов с точки зрения расширения связей между нашими странами, президент Исламской Республики Иран выразил уверенность в том, что отношения дружбы и братства будут успешно развиваться и в ближайшие годы.
Выражая благодарность за гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов передал приветствие президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева президенту ИРИ Ибрагиму Раиси.
Министр обороны проинформировал о работе, проделанной на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами в различных направлениях, в том числе в сфере военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.