Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, специалистами агентства был выявлен факт строительства без соответствующих документов в Наримановском районе Баку на пересечении улиц Карабаха, А.Вахида, А.Ализаде и Т.Шихалиева.

В результате мер, принятых госагентством, незаконные строительные работы приостановлены, а объект взят под контроль.