Наказан учитель из нашумевшего видео в азербайджанской школе

Как сообщили haqqin.az в этой школе, руководство учебного заведения провело расследование в связи с инцидентом и учителю вынесен выговор за допущенные недостатки в организации урока.

Стало известно, что видеозапись сделана в бакинской школе № 165, а ее "герои" - ученики 9-го класса.

Накануне в социальных сетях появились видеокадры, где школьники, несмотря на присутствие в классе учителя, совершают неэтичные действия.

А сотрудники правоохранительных органов затребовали объяснительные от учеников и их родителей. Школьники попросили прощения и обещали впредь подобного не допускать. Тем не менее подростики были зарегистрированы для проведения с ними профилактических мероприятий.

В свою очередь, в Управлении образования Баку заявили, что в образовательных учреждениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителем и учениками для повышения психологической устойчивости детей.