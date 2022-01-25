Россия начала крупные военные учения в Черном море

«Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в Черное море на учения». Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что корабли, боевые катера и суда обеспечения Черноморского флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы.

В ведомстве заявили, что в учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.