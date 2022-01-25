Управление «Ичеришехер» представило книгу «Карабах – наше историко-культурное наследие»

15:19

Вышла в свет книга «Карабах – наше историко-культурное наследие», изданная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». В книге рассказывается о Карабахском регионе Азербайджана, представлена обширная информация об истории, нумизматике, эпиграфических памятниках, школе ковроткачества, гончарстве, национальной одежде, художественных и ювелирных изделиях, литературной среде, музыке и театре региона, сообщили в пресс-службе управления.

История Карабаха изучена на богатой базе источников, в ней отражена этимология слова «Карабах», интересные сведения об истории региона с древнейших времен до наших дней. В книге подробно изучены эпиграфические памятники Карабаха христианского и исламского периодов. Существование христианских храмов в Карабахе, являющихся культурным наследием азербайджанского народа, еще раз подтверждено на основе эпиграфических памятников. Благодаря эпиграфическим надписям на памятниках исламского периода в историю вошли имена ученых, архитекторов, каллиграфов, суфийских шейхов, основателей Карабахской архитектурной школы.

В издании также подробно рассказывается о талантливых художниках Карабаха, создававших уникальные произведения искусства на протяжении веков, о школах, воспитавших их. В книге рассказывается о формировании литературной среды в Карабахе, жизни и творчестве литераторов, поэтов, писателей, мыслителей, известных ханенде, о первом театре.

Нашли свое отражения и события 2020 года, когда в результате победы в 44-дневной Отечественной войне земля Карабаха была освобождена от армянской оккупации азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего.