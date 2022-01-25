Управление «Ичеришехер» представило книгу «Карабах – наше историко-культурное наследие»
Вышла в свет книга «Карабах – наше историко-культурное наследие», изданная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».
В книге рассказывается о Карабахском регионе Азербайджана, представлена обширная информация об истории, нумизматике, эпиграфических памятниках, школе ковроткачества, гончарстве, национальной одежде, художественных и ювелирных изделиях, литературной среде, музыке и театре региона, сообщили в пресс-службе управления.
История Карабаха изучена на богатой базе источников, в ней отражена этимология слова «Карабах», интересные сведения об истории региона с древнейших времен до наших дней.
В книге подробно изучены эпиграфические памятники Карабаха христианского и исламского периодов. Существование христианских храмов в Карабахе, являющихся культурным наследием азербайджанского народа, еще раз подтверждено на основе эпиграфических памятников. Благодаря эпиграфическим надписям на памятниках исламского периода в историю вошли имена ученых, архитекторов, каллиграфов, суфийских шейхов, основателей Карабахской архитектурной школы.
В издании также подробно рассказывается о талантливых художниках Карабаха, создававших уникальные произведения искусства на протяжении веков, о школах, воспитавших их.
В книге рассказывается о формировании литературной среды в Карабахе, жизни и творчестве литераторов, поэтов, писателей, мыслителей, известных ханенде, о первом театре.
Нашли свое отражения и события 2020 года, когда в результате победы в 44-дневной Отечественной войне земля Карабаха была освобождена от армянской оккупации азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего.
В сообщении пресс-службы «Ичеришехер» подчеркивается, что издание, подготовленное заведующим сектором пропаганды науки и культурного наследия управления доктором исторических наук Вафой Гулиевой и старшим научным сотрудником отдела археологии Научно-культурного центра управления доктором философии по истории, доцентом Ганирой Пиргулиевой, будет иметь большое значение для культурной жизни Азербайджана. Книга «Карабах – наше историко-культурное наследие» является своего рода ответом на геноцид, совершенный армянскими вандалами в отношении азербайджанского народа, его культурного наследия в Карабахе, и может стать еще одним важным вспомогательным средством в восстановлении культурного наследия, отметили в пресс-службе.