Пожар в многоэтажном доме в Баку

В Наримановском районе Баку на улице Алиашрафа Ализаде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, сразу после получения информации соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС были привлечены к месту пожара для проведения тушения и других неотложных экстренных мер.

Пожар был потушен специалистами Государственной службы пожарной охраны МЧС.