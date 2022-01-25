Араик Арутюнян может стать президентом Армении

По информации СМИ, кандидатом от партии Пашиняна на президентских выборах в Армении станет глава аппарата премьер-министра, экс-министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Правящая партия Армении «Гражданский договор» определилась с кандидатурой на пост президента страны, пишет издание armlur.am со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что именно в силу данного решения в настоящее время происходят кадровые перестановки. В частности, Наири Саркисян освобожден от должности помощника премьера. В случае ухода Араика Арутюняна с поста главы аппарата премьера Саркисян займет его место.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян в воскресенье вечером подал в отставку, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие для государства и нации вопросы.