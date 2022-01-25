Минздрав и TƏBİB обратились к жителям Азербайджана

«Согласно статистическим данным, зафиксированным в последние дни, в Азербайджане наблюдается рост числа инфицированных новым вариантом коронавируса. Учитывая генетические особенности штамма «омикрон», гражданам нужно следовать инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом, установленным органами здравоохранения». Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

При первых симптомах коронавируса следует обратиться в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу (участковому врачу-педиатру или врачу-терапевту). После того как семейный врач оценит состояние здоровья, он направит медицинского работника по адресу, где проживает пациент, для проведения теста на COVID-19 (ПЦР), в случае необходимости, отмечается в заявлении.

Если заражение COVID-19 подтверждено и болезнь проходит с легкими симптомами или вообще без симптомов, рекомендуется соблюдать правила домашнего лечения и изоляции, чтобы избежать заражения окружающих.

• Максимально изолируйте себя от членов семьи;

• Носите маску;

• Часто мойте руки или используйте антисептические средства;

• Часто проветривайте место, где вы изолированы;

• Регулярно дезинфицируйте участки общего пользования;

• Измеряйте температуру тела 2 раза в день;

• Принимайте много жидкости;

• Соблюдайте режим сна (не менее 7 часов глубокого и спокойного сна в течение дня);

• При повышенной температуре (38℃ и выше) можно использовать жаропонижающие препараты;

• Если беспокоит неконтролируемая высокая температура (>38.5℃, не подверженная воздействию жаропонижающих препаратов) в течение более 5 дней, сообщите об этом семейному врачу;

• Не принимайте никакого лечения без назначения врача;

• Избегайте жидкостей (систем), лекарств и других методов лечения, рекомендованных медсестрами и младшим медицинским персоналом;

• При необходимости можно принимать витамины (витамины С и D), обезболивающие, жаропонижающие, противокашлевые и другие симптоматические средства.

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 22 января 2022 года №28 срок изоляции (карантина) лиц с положительным результатом теста SARS-CoV-2 и лиц, находившихся с ними в тесном контакте, в Азербайджане сокращен с 14 до 7 дней.

Лица, перенесшие заболевание COVID-19, у которых результат теста ПЦР оказался положительным и был официально зарегистрирован, могут получить “сертификат иммунитета” через 7 дней. Срок действия сертификата - 6 месяцев. По истечении этого срока действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины, для которой инструкция по применению предусматривает введение 2 дозы.