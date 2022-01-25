Эксперт Минздрава: 90% случаев заражения коронавирусом связаны с «омикроном»

Он отметил, что в настоящее время наблюдается новая волна, вызванная омикрон-штаммом.

У «омикрона» инкубационный период короче, длится 1-3, иногда до 5 дней. Клинические симптомы инфицированных людей проявляются именно в эти дни. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az во время прямого эфира на странице Минздрава в социальной сети Instagram, сказал эксперт ведомства инфекционист Таййар Эйваов.

По его словам, большинство из тех, кто заразился этим штаммом, были вакцинированы.

«Они переносят болезнь в легкой форме, а длительность заболевания не превышает 1 недели. Поэтому оставаться дома на протяжении двух недель не имеет смысла. Достаточно, чтобы этот срок составлял неделю. Если за это время у тех, кто контактировал с инфицированным, вирус не был обнаружен, значит, он не опасен для окружающих», - сказал инфекционист.

Эксперт добавил, что в осенне-зимний сезон развиваются и другие респираторные вирусы.

«Симптомы коронавируса также похожи на симптомы этих заболеваний. Поэтому мы рекомендуем, чтобы люди, которые чувствуют себя некомфортно, оставались дома: они должны обязательно изолировать себя, носить маски, часто проветривать помещение, строго соблюдать правила гигиены и при надобности обращаться к врачу.

Таййар Эйвазов подчеркнул, что большинство новых случаев связано со штаммом «омикрон».

«90% заражений приходится на долю омикрон-штамма, поэтому смысла особой проверки для различия инфицирования тем или иным штаммом нет», - заключил эксперт ведомства.