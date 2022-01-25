Останки легендарного уроженца Баку могут перевезти из Японии в Россию

Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

При этом он добавил, что существует инициатива перезахоронения Зорге в России.