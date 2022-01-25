Основная цель Центра - привлечение новаторских, творческих исследователей, которые полагаются на свои таланты и возможности, способствовать развитию нового поколения ученых, проводить трансформационные улучшения в образовании и науке, развивать интеграции производства, науки и образования. В девяти лабораториях Центра будут работать более 70 исследователей.

Исследователи, студенты, магистранты и докторанты, а также специалисты отрасли будут разрабатывать новые решения для промышленности и бизнеса в новых промышленных лабораториях, которые будут созданы в Центре, тем самым приближая сектор науки и образования к индустриальному и деловому миру.

Изначально основными целями Центра будут различные отрасли промышленности, в том числе нефтегазовая промышленность и энергетика в целом, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Области исследований включают нанотехнологии, молекулярную биологию и вирусологию, биотехнологию, промышленную химию, аналитическую химию, экологию, науки о Земле, астрокосмические и атмосферные науки, а также цифровые исследования. Уже начата реализация ряда проектов в этих областях на базе промышленных заказов.

Следует отметить, что многие предприятия, работающие в промышленном секторе страны, вынуждены проводить лабораторные измерения за пределами страны. Такие заведения, как Центр передового опыта БГУ, уже смогут проводить такие измерения в Азербайджане. Исследователи Центра будут работать в новой среде современного типа, отвечающей международным стандартам, и будут пользоваться международным опытом. Кроме того, будут созданы широкие возможности для формирования нового поколения исследователей.