Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:12

Вчера, 25 января, из-за масштабного отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии на семь часов вышли из строя почти все системы жизнеобеспечения и коммунального хозяйства. Самый темный вторник пережили вчера три государства Центральной Азии. В Узбекистане из-за аварии без электричества остались Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухара, Чирчик и Коканд. В Казахстане погрузились в доэлектрическую эпоху Алматы, Шымкент, Тараз, а также Туркестанская область. В Киргизии перебои наблюдались в Бишкеке, Оше и некоторых районах Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Некоторые города оказались полностью парализованы: не работали аэропорты, вокзалы, метро, интернет и насосные станции, миллионы людей лишились доступа к воде, понемногу начали мерзнуть в домах, еле передвигались по городу, а к вечеру вообще стало сложно разглядеть что-либо. Как это обычно и бывает в таких ситуациях, стороны винят в произошедшем кого угодно, но только не себя. Минэнерго Узбекистана заявило, что массовое отключение электричества в стране произошло из-за аварии на территории одного из регионов Центральной Азии, прозрачно намекая на Казахстан. По словам же казахстанского оператора, авария произошла из-за «наброса мощности», случившегося из-за «значительного аварийного дисбаланса» в Узбекистане и Киргизии. Но хотя версии и расходятся, совершенно ясны, как минимум, два обстоятельства: во-первых, именно Казахстан стал слабым звеном в энергосистеме трех стран, которая представляет собою «кольцо», созданное еще при Советском Союзе. Несмотря на кажущееся экономическое благополучие, дефицит электроэнергии стал настоящим бичом для этого государства в прошлом году.