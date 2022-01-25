Три государства Центральной Азии погрузились во тьму наша корреспонденция
Вчера, 25 января, из-за масштабного отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии на семь часов вышли из строя почти все системы жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
Самый темный вторник пережили вчера три государства Центральной Азии. В Узбекистане из-за аварии без электричества остались Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухара, Чирчик и Коканд. В Казахстане погрузились в доэлектрическую эпоху Алматы, Шымкент, Тараз, а также Туркестанская область. В Киргизии перебои наблюдались в Бишкеке, Оше и некоторых районах Иссык-Кульской и Чуйской областей.
Некоторые города оказались полностью парализованы: не работали аэропорты, вокзалы, метро, интернет и насосные станции, миллионы людей лишились доступа к воде, понемногу начали мерзнуть в домах, еле передвигались по городу, а к вечеру вообще стало сложно разглядеть что-либо.
Как это обычно и бывает в таких ситуациях, стороны винят в произошедшем кого угодно, но только не себя. Минэнерго Узбекистана заявило, что массовое отключение электричества в стране произошло из-за аварии на территории одного из регионов Центральной Азии, прозрачно намекая на Казахстан. По словам же казахстанского оператора, авария произошла из-за «наброса мощности», случившегося из-за «значительного аварийного дисбаланса» в Узбекистане и Киргизии.
Но хотя версии и расходятся, совершенно ясны, как минимум, два обстоятельства: во-первых, именно Казахстан стал слабым звеном в энергосистеме трех стран, которая представляет собою «кольцо», созданное еще при Советском Союзе. Несмотря на кажущееся экономическое благополучие, дефицит электроэнергии стал настоящим бичом для этого государства в прошлом году.
В немалой степени из-за того, что в 2021 году Казахстан стал вторым государством в мире по объёму майнинга криптовалюты. Дешёвая электроэнергия сделала этот бизнес привлекательным не только для казахстанцев, но и предприимчивых китайцев. После того, как весной прошлого года в Пекине объявили войну майнинговым фермам – они устремились в Казахстан. Правда, счастье было недолгим: буквально через пару месяцев энергосеть Казахстана начала трещать по швам, а «майнинговые фермы» — гореть.
Судя по появившимся в сети документам, в Казахстане прекрасно знали о нарастающих проблемах в энергоснабжении – но предупредить об этом Узбекистан не сочли нужным. Поскольку если бы Ташкент знал об этом – то мог бы отключиться от платных поставок электроэнергии из Казахстана и запустить собственное энергокольцо. Возможности у него для этого есть.
Во-вторых, проблема энергоснабжения в трех государствах Центральной Азии носит системный характер. Еще в июне 2021 года был опубликован доклад Евразийского Банка Развития, в котором отмечались высокий уровень износа электросетевого комплекса и генерирующих мощностей (мощности возрастом свыше 30 лет — от 44 до 75%) и высокий уровень потерь электроэнергии (7–20% производства в некоторых странах).
Кроме того, государства региона все меньше внимания уделяли сотрудничеству в сфере энергетики, при этом стремясь выйти на самодостаточность. Но в том и проблема, что такая самодостаточность требует инвестиций в размере 9 миллиардов долларов в год. А поскольку таких денег у Узбекистана и Казахстана, а уж тем более – у Киргизии, попросту нет, то и вложения осуществлялись точечно, для обеспечение ситуативных энергонужд.
В главное, в водно-энергетический комплекс региона серьезно никто не вкладывался, для этого нужен качественно иной уровень регионального сотрудничества. Результатом этого и стал вчерашний блэкаут сразу в трех государствах. На момент публикации этой статьи страны начинают уже восстанавливать подачу электроэнергии. Обошлось без жертв, жизнь возвращается в нормальное русло – но вот только никто не даст гарантий, что подобное не повторится.