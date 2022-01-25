Таможенники отчитались за 2021-й: прогноз перевыполнен, торговля упрощена фото
Сегодня состоялось коллегиальное заседание, посвященное итогам деятельности Государственного таможенного комитета в 2021 году.
Выступая на церемонии в формате видеоконференции, председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил, что концепция совершенного национального развития, заложенная архитектором независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, в результате объединения народа и армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась победой за 44 дня, и азербайджанские земли были освобождены от врага.
Сафар Мехтиев также отметил, что продолжающаяся по сей день пандемия коронавируса не только отразилась на здоровье людей, но и оказала негативное влияние на экономику стран мира, в том числе Азербайджана. В прошлом году одной из основных целей было формирование доходной части бюджета за счет поступлений от деятельности ненефтяного сектора для выполнения новых стратегических задач в текущих условиях и на перспективу.
Подчеркнув, что в последние годы в рамках проводимых в стране реформ таможенные органы также внедрили ряд новшеств, Сафар Мехтиев отметил, что были достигнуты серьезные успехи в области фискальной политики, борьбы с правонарушениями, таможенного контроля, упрощения торговли и обеспечения прозрачности.
Председатель комитета подчеркнул, что проводимые в таможенной системе структурные и кадровые реформы создали благоприятные условия для совершенствования управления, повышения профессиональной подготовки кадров, одним словом, перестройки таможенного дела в соответствии с вызовами современного мира. Обладая самой современной структурой управления, азербайджанская таможня делает важные шаги в направлении безопасного, легкого и быстрого осуществления международной торговли, современного таможенного контроля.
Затем были обсуждены вопросы повестки дня коллегии. Об итогах деятельности Государственного таможенного комитета в 2021 году и предстоящих задачах говорил и первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.
Гусейнов отметил, что, несмотря на глобальные проблемы, вызванные пандемией в экономике, в результате эффективного построения деятельности таможенными органами достигнуты важные успехи в выполнении бюджетного обязательства, легком и быстром осуществлении грузоперевозок, упрощении пограничных процессов, предотвращении правонарушений.
Было отмечено, что в 2021 году, как и в предыдущие годы, удельный вес Государственного таможенного комитета в поступлениях годового бюджета по стране увеличился и было достигнуто перевыполнение установленного законом годового бюджетного обязательства.
В 2021 году были собраны 4 млрд 342 миллиона манатов налогов и пошлин, при том, что бюджетные обязательства составляли 3 миллиарда 900 миллионов манатов. Таким образом, бюджетные обязательства были выполнены на 111,36%.
В результате комплексных мер, осуществленных таможенными органами в течение 2021 года выявлено 17 144 факта правонарушений. За отчетный период выявлено 55 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По этим фактам в отчетном году из незаконного оборота изъято более 3 тонн 43 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Было отмечено, что в течение 2021 года в связи с получением права постоянного пользования системой «Зеленый коридор» обратились 206 участников внешней торговли. В результате анализа поступивших заявок 33 участникам внешнеторговой деятельности было предоставлено право постоянного использования системой по экспортным операциям, а еще 63 участникам по импортным операциям.
Кроме этого, в течение отчетного года на официальном сайте Государственного таможенного комитета созданы новые функциональные подразделения в сфере электронных таможенных услуг, информация регулярно обновляется.
В 2021 году разработана новая версия мобильного приложения Smart Customs, www.e.customs.gov.az количество услуг, предоставляемых через портал, достигло 13. В то же время e.customs.gov.az 5 из представленных на портале электронных услуг интегрированы в мобильное приложение.
Затем выступили председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР Сахат Габиббейли, начальник Главного управления оперативной и следственной деятельности Масум Расулов, начальник Академии Государственного таможенного комитета Гулу Новрузов, начальник Управления медицинской службы Джейхун Мамедов, начальник управления социальных инноваций и аналитического анализа Вугар Алиев.
Кроме того, на заседании был утвержден "План работы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".