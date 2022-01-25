Выступая на церемонии в формате видеоконференции, председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил, что концепция совершенного национального развития, заложенная архитектором независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Вторая Карабах ская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, в результате объединения народа и армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась победой за 44 дня, и азербайджанские земли были освобождены от врага.

Сафар Мехтиев также отметил, что продолжающаяся по сей день пандемия коронавируса не только отразилась на здоровье людей, но и оказала негативное влияние на экономику стран мира, в том числе Азербайджана. В прошлом году одной из основных целей было формирование доходной части бюджета за счет поступлений от деятельности ненефтяного сектора для выполнения новых стратегических задач в текущих условиях и на перспективу.

Подчеркнув, что в последние годы в рамках проводимых в стране реформ таможенные органы также внедрили ряд новшеств, Сафар Мехтиев отметил, что были достигнуты серьезные успехи в области фискальной политики, борьбы с правонарушениями, таможенного контроля, упрощения торговли и обеспечения прозрачности.

Председатель комитета подчеркнул, что проводимые в таможенной системе структурные и кадровые реформы создали благоприятные условия для совершенствования управления, повышения профессиональной подготовки кадров, одним словом, перестройки таможенного дела в соответствии с вызовами современного мира. Обладая самой современной структурой управления, азербайджанская таможня делает важные шаги в направлении безопасного, легкого и быстрого осуществления международной торговли, современного таможенного контроля.

Затем были обсуждены вопросы повестки дня коллегии. Об итогах деятельности Государственного таможенного комитета в 2021 году и предстоящих задачах говорил и первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.

Гусейнов отметил, что, несмотря на глобальные проблемы, вызванные пандемией в экономике, в результате эффективного построения деятельности таможенными органами достигнуты важные успехи в выполнении бюджетного обязательства, легком и быстром осуществлении грузоперевозок, упрощении пограничных процессов, предотвращении правонарушений.

Было отмечено, что в 2021 году, как и в предыдущие годы, удельный вес Государственного таможенного комитета в поступлениях годового бюджета по стране увеличился и было достигнуто перевыполнение установленного законом годового бюджетного обязательства.

В 2021 году были собраны 4 млрд 342 миллиона манатов налогов и пошлин, при том, что бюджетные обязательства составляли 3 миллиарда 900 миллионов манатов. Таким образом, бюджетные обязательства были выполнены на 111,36%.

В результате комплексных мер, осуществленных таможенными органами в течение 2021 года выявлено 17 144 факта правонарушений. За отчетный период выявлено 55 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По этим фактам в отчетном году из незаконного оборота изъято более 3 тонн 43 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Было отмечено, что в течение 2021 года в связи с получением права постоянного пользования системой «Зеленый коридор» обратились 206 участников внешней торговли. В результате анализа поступивших заявок 33 участникам внешнеторговой деятельности было предоставлено право постоянного использования системой по экспортным операциям, а еще 63 участникам по импортным операциям.

Кроме этого, в течение отчетного года на официальном сайте Государственного таможенного комитета созданы новые функциональные подразделения в сфере электронных таможенных услуг, информация регулярно обновляется.

В 2021 году разработана новая версия мобильного приложения Smart Customs, www.e.customs.gov.az количество услуг, предоставляемых через портал, достигло 13. В то же время e.customs.gov.az 5 из представленных на портале электронных услуг интегрированы в мобильное приложение.

Затем выступили председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР Сахат Габиббейли, начальник Главного управления оперативной и следственной деятельности Масум Расулов, начальник Академии Государственного таможенного комитета Гулу Новрузов, начальник Управления медицинской службы Джейхун Мамедов, начальник управления социальных инноваций и аналитического анализа Вугар Алиев.

Кроме того, на заседании был утвержден "План работы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".