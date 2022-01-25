Генпрокуратура о поддельных аккаунтах ведомства в соцсетях

В результате мониторинга социальных сетей и средств массовой информации, проведенного пресс-службой Генпрокуратуры Азербайджана, было установлено, что в социальной сети Facebook от имени ведомства и некоторых районных прокуратур были открыты поддельные аккаунты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что у Генпрокуратуры нет других аккаунтов, кроме официальных страниц в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, прошедших верификацию (синяя галочка).

В то же время в пресс-службе указали на недопустимость создания поддельных аккаунтом от имени госструктур и подчеркнули, что в отношении допускающих это лиц будут приняты меры, предусмотренные законодательством.