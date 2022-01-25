Генпрокуратура о поддельных аккаунтах ведомства в соцсетях
В результате мониторинга социальных сетей и средств массовой информации, проведенного пресс-службой Генпрокуратуры Азербайджана, было установлено, что в социальной сети Facebook от имени ведомства и некоторых районных прокуратур были открыты поддельные аккаунты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что у Генпрокуратуры нет других аккаунтов, кроме официальных страниц в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, прошедших верификацию (синяя галочка).
В то же время в пресс-службе указали на недопустимость создания поддельных аккаунтом от имени госструктур и подчеркнули, что в отношении допускающих это лиц будут приняты меры, предусмотренные законодательством.
Ведомство просит граждан быть внимательными и подписываться только на официальные страницы Генпрокуратуры в соцсетях.
Официальные страницы Генеральной прокуратуры в социальных сетях:
Facebook – https://www.facebook.com/prokurorluq/
İnstagram – https://www.instagram.com/prokurorluq/
Telegram – https://t.me/prokurorluq
Youtube – https://www.youtube.com/user/prokurorluq
Twitter – https://twitter.com/prokurorluq