Спецоперация турецкой полиции: задержаны три азербайджанки
В результате операции по борьбе с проституцией в турецком городе Конья были задержаны три гражданки Азербайджана, сообщают турецкие СМИ.
В ходе полицейской операции были задержаны A.Дж, M.Б., Р.Ж., Х.T. и А.Г.
По информации, А.Дж. и М.Б. заставлял гражданок Азербайджана Р.Ж., Х.Т. и А.Г. оказывать интимные услуги за деньги.
Подозреваемые Р.Ж., Х.Т. и А.Г. после допроса будут переданы в Миграционную службу для решения вопроса о депортации.
А.Дж. и М.Б. будут привлечены к ответственности по обвинению в торговле людьми, проституции, предоставлении места для занятия проституцией и посредничестве.