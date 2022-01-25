Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:42

По опросу, проведенному Yahoo News/ YouGov (он прошел с 20 по 24 января), 62 процента республиканцев и независимых граждан, тяготеющих к этой партии, заявили, что Владимир Путин является более сильным лидером, чем Джо Байден. Социологи пошли дальше, чтобы выявить источник столь необъяснимого авторитета российского президента во враждебной для России стране. Оказалось, что одним из тех, кто рекламирует Путина, является лицо прореспубликанского телеканала Fox Такер Карлсон, главный законодатель политической моды в США. Число тех респондентов, кто регулярно смотрит Fox и считает Путина более сильным, чем Байден, возрастает до 71 процента, в то время как среди тех, кто не смотрит Карлсона оно опускается до 54 процента.

А выводы, которые делает ведущий диаметрально противоположны тому, что отстаивает Белый дом. В ноябре прошлого года он недоумевал, «почему США занимают сторону Украины, а не России», а в декабре говорил, что у Путина «есть все основания наращивать число военных на границе с Украиной». И эти утверждения звучат на фоне ежедневно повторяемых утверждений как самого Байдена, так и всех ведущих политиков страны о том, что агрессия России против Украины «практически неизбежна». Их сопровождают угрозы о том, что Путина ждут «никогда никем в мире не виденные» жуткие санкции. Две власти – исполнительная и законодательная власти словно соревнуются между собой, кто изобретет самое зверское наказание. Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс, например, разработал законопроект «Об ответственности Путина». В нем он предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи! Еще немного и он объявит, что оказывается все знакомые российского президента засылали на территорию Украины диверсионные отряды, чтобы дестабилизировать киевское правительство. Россия и США постоянно говорят о неких «красных линиях», имея в виду, прежде всего, пересечение военных и политических границ. Но американские конгрессмены совершенно точно переходят моральные «красные линии». Конфликт вокруг Украины в США с каждым днем принимает черты фарса. Как пишет Washington Post, американские власти были серьезно озадачены тем, что сам Киев не видит угрозы нападения России. Так, министр обороны Украины Алексей Резников только что заявил, что сейчас у него отсутствуют данные об угрозе вторжения РФ в страну в ближайшее время.

"Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление", - сказал он в эфире программы "Свобода слова", которая транслировалась на телеканале ICTV в ночь на вторник. Ну, если уж сами киевские власти не видят российской армии на своей земле, то что заставляет Соединенные Штаты с каждым днем усиливать военную риторику? Это прежде забота о политическом здоровье непопулярного Байдена. Он должен переубедить поданных и, наконец, проявить себе уверенным в себе сильным лидером, чтобы не подставлять ни себя, ни свою партию в год промежуточных выборов в конгресс. И вот по его приказу к отправке в страны восточной Европы готовятся 8.5 тысяч джи-ай. Символическая сила, но для пропаганды и она подойдет. А между тем в НАТО нарастают противоречия. Как уже сообщалось, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он отзовет весь военный контингент страны, входящий в НАТО. Кто-то тут сказал, что у него нет на это полномочий. Слабое знание предмета. Хорватия —парламентская страна, но именно президент, а не премьер-министр является главнокомандующий ее армией. И кто знает, может быть, к Хорватии присоединятся другие восточноевропейские страны — члены НАТО (за исключением разве что Польши и балтийских государств), которые решат, что это совсем не их война.