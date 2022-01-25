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«Как известно, наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса COVID-19, является вакцинация». Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. В заявлении отмечается, что в настоящее время в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране. В результате активного участия населения в процессе эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной. «По состоянию на 25 января 2022 года общее количество введенных вакцин в стране составляет 11 845 510, из которых 1 895 975 – бустерные дозы», - сказано в заявлении.

Бустерная (3-я) доза является укрепляющей. Таким образом, через 5 месяцев после введения 2 доз вакцины против COVID-19 устойчивость к этому вирусу может снизиться в зависимости от особенностей организма. «Рекомендуется вводить бустерную дозу, чтобы снова повысить иммунитет организма к коронавирусной инфекции. Лицам, которым вводятся обе дозы любой из вакцин, применяемых в Азербайджане против коронавируса, выдается «вакцинный сертификат». Срок действия его действия - 6 месяцев. По истечении этого срока действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины, в инструкции по применению которой предусмотрено введение второй дозы», - отмечается в совместном заявлении. Органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй, или бустерной дозой через 5 месяцев после заражения и выздоровления, чтобы защитить себя от нового штамма. «Следует отметить, что, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года № 419, «сертификат о вакцинации» лиц, получивших более 6 месяцев назад 2-ю дозу вакцины, не будет считаться действительным с 15 февраля», - подчеркивается в сообщении.