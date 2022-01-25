Минздрав, Госагентство по обязательному страхованию и TƏBİB выступили с совместным заявлением и призвали вакцинироваться
«Как известно, наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса COVID-19, является вакцинация». Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.
В заявлении отмечается, что в настоящее время в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране. В результате активного участия населения в процессе эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.
«По состоянию на 25 января 2022 года общее количество введенных вакцин в стране составляет 11 845 510, из которых 1 895 975 – бустерные дозы», - сказано в заявлении.
Бустерная (3-я) доза является укрепляющей. Таким образом, через 5 месяцев после введения 2 доз вакцины против COVID-19 устойчивость к этому вирусу может снизиться в зависимости от особенностей организма.
«Рекомендуется вводить бустерную дозу, чтобы снова повысить иммунитет организма к коронавирусной инфекции. Лицам, которым вводятся обе дозы любой из вакцин, применяемых в Азербайджане против коронавируса, выдается «вакцинный сертификат». Срок действия его действия - 6 месяцев. По истечении этого срока действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины, в инструкции по применению которой предусмотрено введение второй дозы», - отмечается в совместном заявлении.
Органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй, или бустерной дозой через 5 месяцев после заражения и выздоровления, чтобы защитить себя от нового штамма.
«Следует отметить, что, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года № 419, «сертификат о вакцинации» лиц, получивших более 6 месяцев назад 2-ю дозу вакцины, не будет считаться действительным с 15 февраля», - подчеркивается в сообщении.
Так, с 15 февраля 2022 года, за исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные и оздоровительные объекты могут использоваться только лицами, имеющими действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, или сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.
• С этой даты работники сфер труда и услуг, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению, обязаны иметь действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.
• С этой даты сотрудники государственных органов (учреждений), а также работники нижеперечисленных предприятий (независимо от того, работают ли они по трудовым или гражданско-правовым договорам) обязаны иметь действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19:
1. все медицинские и фармацевтические предприятия независимо от формы собственности;
2. все научные и образовательные учреждения независимо от формы собственности;
3. с учетом пункта 2.4 настоящего постановления предприятия, осуществляющие деятельность в сферах деятельности и услуг, указанных в приложении к настоящему постановлению.
• С этой даты все гости старше 18 лет, участвующие в праздничных церемониях, организованных с участием до 150 человек, должны иметь действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19. Наличие у них средств, защищающих дыхательные пути, не требуется.
• С этой даты все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, должны иметь действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19 (за исключением образовательных учреждений с числом обучающихся менее 200 человек).
• С этой даты лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в следующих местах, только в том случае, если у них есть действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19:
1. в учреждениях общественного питания;
2. в гостиницах;
3. в крупных торговых центрах.
Начиная с этой даты объекты, предоставляющие банные услуги, могут использоваться только лицами, за исключением лиц моложе 18 лет, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, либо сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.