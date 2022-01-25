Россия заявила о готовности открыто поставлять оружие сепаратистам Донбасса
Первый замглавы Международного комитета Совфеда РФ генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок оборонительного вооружения, пишет РИА Новости.
Ранее секретарь генсовета правящей партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.