Чистая процентная прибыль Банка Республика выросла и превысила 56 миллионов манатов

Один из крупнейших банков страны – Банк Республика – обнародовал финансовые результаты за 2021 год. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие, показав прирост по всем показателям, и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По состоянию на 1 января 2022 года активы банка составили более 1,2 миллиарда манатов, что на 19% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 104,48 млн манатов, превышая регулятивную норму (50 млн манатов) более чем в 2 раза.

По сравнению с 2021 годом чистая процентная прибыль Банка выросла на 25%, достигнув 56,8 млн манатов, а чистая прибыль составила 19,5 млн манатов, что более чем в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.