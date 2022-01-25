Азербайджан в рейтинге сильнейших армий мира 2022 года таблица
Азербайджан в мировом рейтинге военной мощи занял 63-е место среди 140 самых мощных армий мира. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022.
Тройкой лидеров рейтинга стали США, Россия и Китай.
Согласно рейтингу, турецкая армия является 13-й самой мощной армией мира, иранская – 14-й, грузинская – 88-й, армянская – 97-й.
Дружественный Азербайджану Пакистан в таблице расположился на 9-м месте, опередив немецкую и израильскую армии.