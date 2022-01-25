Коронавирус настиг театры Азербайджана обновлено
В Азербайджанском государственном русском драматическом театре отложен показ двух спектаклей из-за COVID-19, сообщили журналистам в Министерстве культуры.
Согласно информации, решение было принято из-за заражения актеров коронавирусом.
Однако театр свою деятельность не останавливает.
"Показ других спектаклей продолжается", - отмечается в сообщении.
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Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за роста за последние дни числа заражений коронавирусом среди сотрудников. Об этом сообщили в театре.
Отмечается, что в связи с этим было принято решение о превентивно-профилактических мерах.
С 23 января до 7 февраля театр временно приостанавливает деятельность. Показы спектаклей и репетиции, запланированные на этот период, начнутся с 7 февраля.