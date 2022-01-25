"Показ других спектаклей продолжается", - отмечается в сообщении.

Однако театр свою деятельность не останавливает.

В Азербайджанском государственном русском драматическом театре отложен показ двух спектаклей из-за COVID-19, сообщили журналистам в Министерстве культуры.

* * * 17:00

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр (Аздрама) временно приостановил свою деятельность из-за роста за последние дни числа заражений коронавирусом среди сотрудников. Об этом сообщили в театре.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение о превентивно-профилактических мерах.

С 23 января до 7 февраля театр временно приостанавливает деятельность. Показы спектаклей и репетиции, запланированные на этот период, начнутся с 7 февраля.