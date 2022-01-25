Застрявшие из-за непогоды в Стамбуле азербайджанцы вернутся в Баку

Пассажиры всех трех задержанных рейсов Баку - Стамбул вылетели в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL - Airbus A340. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании заявили, что на этом же самолете в Баку вылетят пассажиры отмененных рейсов AZAL из Стамбула.

Напомним, что ранее из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт прекратил работу, несколько авиарейсов AZAL были задержаны и отменены.