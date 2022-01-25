В Китае нашли крупные запасы нефти

Китайская нефтегазовая компания Sinopec обнаружила на месторождении Шуньбэй на северо-западе Китая дополнительные запасы нефти объемом 88 млн тонн. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао", ссылаясь на представителей нефтегазовой компании.

Как передает агентство, согласно новым разведанным, запасы месторождения содержат до 88 млн тонн нефти и 29 млрд куб. м природного газа. На месторождении Шуньбэй пробурили две разведочные скважины.

Отмечается, что в настоящий момент их суточная производительность составляет около 2 тыс. тонн углеводородов в день.