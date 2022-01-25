Турция будет отстаивать свои интересы в регионе заявление спикера парламента
«Границы, которые отстаивает Турция либо вправе выдвигать на них права, были определены 28 января 1920 года в рамках документа, известного как Мисак-и Милли (Национальный пакт)». Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает «Анадолу».
По его словам, Турция и сегодня ведет борьбу против попыток ущемления суверенитета и национальных ценностей страны.
«Мы придерживаемся целей и духа Национального пакта, оглашенного 102 года назад», - подчеркнул Шентоп.
Он отметил, что современная Турция обладает достаточной мощью для нейтрализации угроз далеко за пределами своих границ.
«Мы прекрасно осознаем реалии сегодняшнего дня и при этом полны решимости до последнего отстаивать права и интересы Турции в рамках норм международного права», - сказал председатель парламента.