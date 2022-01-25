Азербайджан против Испании на чемпионате Европы

Сегодня в нидерландском Гронингене сборная Азербайджана по футзалу проведет свой второй матч на чемпионате Европы. Соперник – национальная команда Испании.

Встреча начнется в 23:30 по бакинскому времени. Игру будут обслуживать Мигель Кастильо (Португалия), Габор Ковач (Венгрия) и Криштиано Жозе Кардосо Сантош (Португалия).

В первом матче наша команда неожиданно проиграла Грузии со счетом 2:3, а испанцы обыграли Боснию и Герцеговину – 5:1.

Турнирное положение в группе «D»:

1. Испания – 3 очка, разница мячей 5-1 (1 матч)

2. Грузия – 3, 3-2 (1)

3. Азербайджан – 0, 2-3 (1)

4. Босния и Герцеговина – 0, 1-5 (1).

Напомним, у сборной Азербайджана две серьезные потери. Положительные тесты на COVID-19 сдали основной голкипер Ровшан Гусейнли и натурализованный бразилец Галло. Они пропустили игру с Грузией и не сыграют с Испанией. В лучшем случае оба смогут выйти на площадку в матче с Боснией, который состоится 29 января.

Что касается сегодняшнего матча с испанцами, то команда с Пиренеев является 7-кратным чемпионом Европы и 2-кратным чемпионом мира. А лучшее достижение сборной Азербайджана – 4-е место на Евро-2010 и выход в четвертьфинал чемпионата мира-2016.

Также сегодня состоится матч между боснийцами и грузинами. Игра начнется в 20:30. Игры 3-го тура состоятся 29 января.

Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Там команды из группы «D» сыграют со сборными из квартета «С», победителем которого уже стала команда России, а за 2-е место борются Хорватия, Польша и Словакия.