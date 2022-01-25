Турция увеличит закупки газа на фоне приостановки иранского транзита

Компания SOCAR Enerji в течение февраля будет поставлять в газораспределительные сети Турции по 4 млн кубометров спотового газа в сутки через район Тюркгезю на северо-востоке страны, передает Anadolu.

На фоне приостановки с 20 января Ираном поставок газа в Турцию под предлогом «технических неполадок» и резкого похолодания на большей части Анатолии и Тракии потребление газа населением достигло рекордного уровня. В связи с этим было принято решение перенаправить часть газа из промышленного сектора и ТЭС на нужды населения.

Отмечается, что SOCAR Enerji 26 января получила от Минэнерго Турции право импортировать спотовый газ.