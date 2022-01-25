Борис Джонсон категоричен: в отставку не уйдет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не уйдет в отставку после сообщений о вечеринках во время карантина, которые проходили в его официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, передает Mignews.

В ходе дебатов в парламенте 26 января, отвечая на вопрос, уйдет ли он в отставку, Джонсон твердо сказал «нет».

Напомним, британский премьер столкнулся с критикой после скандала вокруг организации вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время тотального локдауна. Оппозиция требует отставки Джонсона с поста премьер-министра.