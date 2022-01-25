Топ-менеджер компании дочери Назарбаева покончил с собой

Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Другие подробности в полиции не привели. Orda сообщает, что Шамшиев покончил с собой 25 января.

Утром 26 января Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило, что главу «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова задержали по делу о коррупции, пишет Tengrinews.kz. Оба задержанных пытались уехать из Казахстана, сообщил телеграм-канал Yedilov online.

«Оператор РОП» — компания, которая до недавних пор занималась в Казахстане утилизационным сбором. По информации местных изданий, компания связана с младшей дочерью первого президента Казахстана Алией Назарбаевой.

После протестов, прошедших в Казахстане в начале января, президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил передать функции «Оператора РОП» государственной компании. 19 января правительство сообщило, что администрированием утилизационного сбора займется госструктура «Жасыл даму», а активы «Оператора РОП», созданные за счет средств утилизационного сбора, передадут в собственность государства.