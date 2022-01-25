Израиль и Ливан могут демаркировать морские границы

В свою очередь, Израиль считает, что Ливан должен прекратить предъявлять новые требования.

Глава государства подчеркнул, что демаркация морской границы должна быть произведена таким образом, чтобы ливанский суверенитет не пострадал.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что страна готова возобновить переговоры с Израилем о демаркации морских границы, передают «Новости Израиля».

Ранее премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание для определения целей Израиля на переговорах с Ливаном. Содержание обсуждения держится в тайне, но источники сообщают, что никакого конкретного решение принято не было.

Переговоры о морской границе тянутся уже два с половиной года. Первые сообщения о секретных переговорах появились в ливанской прессе в июне 2018 года.