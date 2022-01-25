Израиль и Ливан могут демаркировать морские границы
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что страна готова возобновить переговоры с Израилем о демаркации морских границы, передают «Новости Израиля».
Глава государства подчеркнул, что демаркация морской границы должна быть произведена таким образом, чтобы ливанский суверенитет не пострадал.
В свою очередь, Израиль считает, что Ливан должен прекратить предъявлять новые требования.
Ранее премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание для определения целей Израиля на переговорах с Ливаном. Содержание обсуждения держится в тайне, но источники сообщают, что никакого конкретного решение принято не было.
Переговоры о морской границе тянутся уже два с половиной года. Первые сообщения о секретных переговорах появились в ливанской прессе в июне 2018 года.