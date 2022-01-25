Снегопад парализовал и Грецию

В греческой столице не ходит общественный транспорт. Накануне на одной из дорог были заблокированы около трех тысяч машин. На много часов застряли несколько поездов. В ряде районов Афин нет света и интернета: упавшие деревья оборвали более 50 линий электропередач, пишут СМИ.

Несмотря на проблемы, местные жители радуются необычной погоде. «В последний раз большой снегопад был здесь только в прошлом феврале, и мы не думали, что еще когда-нибудь увидим сугробы. Но сегодня вот вышли на улицу и опять ходим по снегу», – говорит один из них.