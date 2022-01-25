Снегопад парализовал и Грецию
Жизнь в Греции парализована. Афины завалены снегом, власти страны второй день подряд объявляют выходные для некоторых регионов.
В греческой столице не ходит общественный транспорт. Накануне на одной из дорог были заблокированы около трех тысяч машин. На много часов застряли несколько поездов. В ряде районов Афин нет света и интернета: упавшие деревья оборвали более 50 линий электропередач, пишут СМИ.
Несмотря на проблемы, местные жители радуются необычной погоде. «В последний раз большой снегопад был здесь только в прошлом феврале, и мы не думали, что еще когда-нибудь увидим сугробы. Но сегодня вот вышли на улицу и опять ходим по снегу», – говорит один из них.
Несколько поездов пришли с многочасовым опозданием. Железнодорожная компания пообещала выплатить пострадавшим пассажирам по 1 тыс. евро в качестве компенсации. В Греции сейчас работают только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, а также бензоколонки и организации, задействованные в ликвидации последствий непогоды.
Личные извинения за многочасовые ожидания на трассе Аттики-Одос во время непогоды принес согражданам премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет греческая газета Kathimerini. Мицотакис обязал коммунальную компанию, не справившуюся с очисткой от снега трассы, выплатить пострадавшим автовладельцам по 2 тыс. евро в качестве компенсации.
Напомним, снежные бури обрушились также на соседнюю Турцию. В Стамбуле парализовано уличное движение, отменены вылеты из аэропорта.