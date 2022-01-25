Представительство ООН в Азербайджане о лженаградах Рухи Алиевой и Хошбахта Юсифзаде

«У Организации Объединенных Наций нет структуры или агентства под названием UNCOPA. Именно от имени этой организации ряд общественных деятелей Азербайджана представлены к различным наградам. При этом неизвестно, что конкретно представляет собой эта UNCOPA, является ли организацией или НПО. У UNCOPA даже нет собственного вебсайта». Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник представительства ООН в Азербайджане Рашад Гусейнов.

По его словам, награды, выданные этой организацией, не имеют никакого отношения к ООН.

«К сожалению, некоторые чиновники, представители культуры и науки в своих биографиях указывают, что получили награду от ООН. Но это не отражает действительности», - заявляет представитель ООН.

В качестве примера Гусейнов приводит утверждения о таких своих «наградах» депутата Эльдара Гулиева, вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде, актрисы Сугу Багирзаде, предпринимательницы Рухи Алиевой.

По мнению Гусейнова, перечисленные люди могли спутать награду UNCOPA с наградой ООН UN Public Service Award, которой в Азербайджане удостоена лишь Служба ASAN.