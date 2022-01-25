Жуткая гибель трудовых мигрантов в России

В Волгоградской области РФ расследуют гибель трудовых мигрантов из Таджикистана. Тела были обнаружены сегодня на территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района, передает «Коммерсант».

По данным следствия, семеро уроженцев Таджикистана прибыли в Рахинское сельское поселение Среднеахтубинского района на работу в сфере растениеводства. Сегодня, когда один из них направился в теплицу, он обнаружил тела шестерых своих знакомых. На место вызвали скорую помощь. По предварительной версии, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом. Седьмой работник, который обнаружил трупы, доставлен в больницу.

При осмотре места происшествия установлено, что в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.