Азербайджан открылся для граждан Беларуси и Румынии

Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд и выезд воздушным транспортом для граждан Беларуси и Румынии и иностранных граждан, проживающих в этих странах. В связи с этим были внесены изменения в постановление Кабинета министров «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно изменениям, граждане Беларуси и Румынии, постоянно проживающие там граждане других стран, а также лица без гражданства смогут посетить Азербайджан.

Таким образом, общее число стран, для граждан которых сняты такие ограничения, достигло пяти. С 13 января 2022 года граждане Иордании, Кипра и Украины и иностранцы, проживающие в этих странах, имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.