Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - цитирует Интерфакс сообщение американского посольства.