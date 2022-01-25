Шахрияр Мамедъяров провел десятую партию в Вейк-ан-Зее

Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 10-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Наш шахматист играл сегодня черными фигурами с американцем Сэмом Шенклендом. Партия завершилась вничью на 29-м ходу.

Теперь у Шахрияра 6 очков. На данный момент он занимает 3-е место, уступая норвежцу Магнусу Карлсену (7 очков) и нидерландцу Анишу Гири (6,5). При этом сегодняшняя партия с участием Гири пока не завершена.

До конца турнира осталось 3 тура. В Вейк-ан-Зее 14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он побеждал тут семь раз.