Рубль рухнул после рекомендации США

В среду вечером на Московской бирже доллар и евро заметно усилили темпы роста: доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США в Украине призывает американцев немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.