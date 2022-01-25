Резко подорожала и нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,43%, до $90 за баррель. По сравнению с закрытием предыдущей сессии нефть стала дороже почти на $2.

Brent торгуется на этом уровне впервые с 13 октября 2014 года, отмечает РБК

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,1%, до $87,37 за баррель.

Нефть дорожает, несмотря на негативную статистику по ее запасам, согласно данным Управления энергетической информации. Запасы сырой нефти за неделю выросли на 2,4 млн баррелей до 416,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,7 млн баррелей.