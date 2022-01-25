Джемаль Бустани, автор haqqin.az 21:18

Министр иностранных дел Кувейта шейх Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах привез в Бейрут ультиматум от арабских монархий Залива. Правящие ливанские элиты можно поздравить с очередным «достижением». Они столько работали над тем, чтобы доказать международному сообществу и своему народу собственную недееспособность, что те, наконец, поверили в это. И теперь собираются разговаривать с Бейрутом исключительно с помощью ультиматумов.

Первым был президент Франции Эммануэль Макрон, выдвинувший список требований к ливанским элитам еще летом прошлого года, который был успешно проигнорирован под вопли местных политиков «Ни грамма суверенитета Ливана не уступим!» и «Не убоимся французского звона – ответим «нет» на ультиматум Макрона!» Проблема в том, что экономика дело такое – лозунгов она не терпит. И как бы ни старались политики сделать «пятилетку за три года» – ничего хорошего никогда и нигде из этого не получается. Проигнорировав требования Макрона, за которыми стояли Всемирный банк и другие авторитетные транснациональные финансовые структуры, ливанские элиты, возможно, и преисполнились национальной гордости – но социальную и экономическую сферы убили начисто, сделав кризис в стране перманентным. После чего кинулись просить помощи у монархий Персидского залива, особо напирая при этом на некую «арабскую солидарность». Хотя правильнее было бы говорить о том, что их финансовые активы в основном в банках этих монархий, но не станем придираться к мелочам. Тут-то и ожидал их сюрприз.

У саудитов и ОАЭ, как у Кувейта и Катара, безусловно, есть свои интересы в Ливане, которые они готовы продвигать и помогая Бейруту финансово. Но в странах Залива давно поняли, что давать нынешним ливанским элитам деньги «на преодоление социально-экономического кризиса» – все равно что кидать их в колодец. Эффект для Ливана нулевой, разве что счета политиков и приближенных к ним лиц пополняются. Терпение лопнуло, в результате чего появился ультиматум ливанским властям. Из соблюдения вежливости он назван «Посланием Кувейта, Персидского залива, арабских стран и международного сообщества, содержащим меры и идеи по восстановлению доверия с Ливаном» – но достаточно вчитаться в его содержание, как становится понятным, что такое название – не более чем фантик, цель которого – создать впечатление, что под яркой оберткой не пахлава, а самый что ни на есть горький хинин. Монархии Залива решительно требуют от Бейрута: ✓ Восстановления институтов ливанского государства. ✓ Уважения суверенитета арабских стран и стран Персидского залива и прекращение политического, медийного и военного вмешательства в любую из этих стран. ✓ Уважения к решениям Лиги арабских государств и соблюдения законности. ✓ Предотвращения контрабанды наркотиков и принятие четкой и решительной политики безопасности, которая прекратит нацеливаться на страны Персидского залива посредством операций по контрабанде наркотиков. Что, если свести к сухому остатку, означает: ливанские элиты должны начать реальные политические, экономические и финансовые реформы, пресечь превращение страны в региональный центр наркоторговли и, в конце-то концов, поставить на место движение «Хезболла», давно уже ставшее в Ливане «государством в государстве». А потому и координирующее наркопотоки в страны Залива, и активно участвующее в йеменской войне.

Можно, конечно, сослаться на опыт истории выставления монархиями Залива ультиматума Катару. Как выставили, так и сняли, неудобно и с конфузом все закончилось. Но за Дохой стояла Анкара, да и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани весит гораздо больше, чем все ливанские элиты вместе взятые. Его уважали и Обама, и Трамп, и Байден. Последний, кстати, делает на правителя Катара большую ставку, пригласив на встречу 31 января, о чем haqqin.az чуть позже расскажет отдельно. А кто такой Наджиб Микати, ливанский премьер? Из всех достоинств то, что является отпрыском старой триполитанской семьи, из которой вышло немало суфийских шейхов орденов Накшбандия и Халватия. Во время гражданской войны в Ливане на пару со своим братом Тахой продавали рации различным ополчениям, действовавшим в Триполи, заработав стартовый капитал для создания коммуникационной компании Investcom. Благодаря хорошим отношениям с семьей Асадов в 2001 – получил выгодный контракт от сирийского правительства сроком на 15 лет. А когда Сирия полыхнула – продал компанию за 5,5 миллиардов долларов и переключился на инвестиции.