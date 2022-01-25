Ультиматум арабских монархий «Хезболле» наш комментарий
Министр иностранных дел Кувейта шейх Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах привез в Бейрут ультиматум от арабских монархий Залива.
Правящие ливанские элиты можно поздравить с очередным «достижением». Они столько работали над тем, чтобы доказать международному сообществу и своему народу собственную недееспособность, что те, наконец, поверили в это. И теперь собираются разговаривать с Бейрутом исключительно с помощью ультиматумов.
Первым был президент Франции Эммануэль Макрон, выдвинувший список требований к ливанским элитам еще летом прошлого года, который был успешно проигнорирован под вопли местных политиков «Ни грамма суверенитета Ливана не уступим!» и «Не убоимся французского звона – ответим «нет» на ультиматум Макрона!»
Проблема в том, что экономика дело такое – лозунгов она не терпит. И как бы ни старались политики сделать «пятилетку за три года» – ничего хорошего никогда и нигде из этого не получается. Проигнорировав требования Макрона, за которыми стояли Всемирный банк и другие авторитетные транснациональные финансовые структуры, ливанские элиты, возможно, и преисполнились национальной гордости – но социальную и экономическую сферы убили начисто, сделав кризис в стране перманентным.
После чего кинулись просить помощи у монархий Персидского залива, особо напирая при этом на некую «арабскую солидарность». Хотя правильнее было бы говорить о том, что их финансовые активы в основном в банках этих монархий, но не станем придираться к мелочам. Тут-то и ожидал их сюрприз.
У саудитов и ОАЭ, как у Кувейта и Катара, безусловно, есть свои интересы в Ливане, которые они готовы продвигать и помогая Бейруту финансово. Но в странах Залива давно поняли, что давать нынешним ливанским элитам деньги «на преодоление социально-экономического кризиса» – все равно что кидать их в колодец. Эффект для Ливана нулевой, разве что счета политиков и приближенных к ним лиц пополняются.
Терпение лопнуло, в результате чего появился ультиматум ливанским властям. Из соблюдения вежливости он назван «Посланием Кувейта, Персидского залива, арабских стран и международного сообщества, содержащим меры и идеи по восстановлению доверия с Ливаном» – но достаточно вчитаться в его содержание, как становится понятным, что такое название – не более чем фантик, цель которого – создать впечатление, что под яркой оберткой не пахлава, а самый что ни на есть горький хинин.
Монархии Залива решительно требуют от Бейрута:
✓ Восстановления институтов ливанского государства.
✓ Уважения суверенитета арабских стран и стран Персидского залива и прекращение политического, медийного и военного вмешательства в любую из этих стран.
✓ Уважения к решениям Лиги арабских государств и соблюдения законности.
✓ Предотвращения контрабанды наркотиков и принятие четкой и решительной политики безопасности, которая прекратит нацеливаться на страны Персидского залива посредством операций по контрабанде наркотиков.
Что, если свести к сухому остатку, означает: ливанские элиты должны начать реальные политические, экономические и финансовые реформы, пресечь превращение страны в региональный центр наркоторговли и, в конце-то концов, поставить на место движение «Хезболла», давно уже ставшее в Ливане «государством в государстве». А потому и координирующее наркопотоки в страны Залива, и активно участвующее в йеменской войне.
Можно, конечно, сослаться на опыт истории выставления монархиями Залива ультиматума Катару. Как выставили, так и сняли, неудобно и с конфузом все закончилось. Но за Дохой стояла Анкара, да и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани весит гораздо больше, чем все ливанские элиты вместе взятые. Его уважали и Обама, и Трамп, и Байден. Последний, кстати, делает на правителя Катара большую ставку, пригласив на встречу 31 января, о чем haqqin.az чуть позже расскажет отдельно.
А кто такой Наджиб Микати, ливанский премьер? Из всех достоинств то, что является отпрыском старой триполитанской семьи, из которой вышло немало суфийских шейхов орденов Накшбандия и Халватия. Во время гражданской войны в Ливане на пару со своим братом Тахой продавали рации различным ополчениям, действовавшим в Триполи, заработав стартовый капитал для создания коммуникационной компании Investcom. Благодаря хорошим отношениям с семьей Асадов в 2001 – получил выгодный контракт от сирийского правительства сроком на 15 лет. А когда Сирия полыхнула – продал компанию за 5,5 миллиардов долларов и переключился на инвестиции.
Типичный торговец, мутной волной договоренностей элит случайно вынесенный на вершины власти и управлять в принципе ничем не способный. А Саад аль-Харири, реальный лидер ливанских суннитов, располагающий серьезной поддержкой монархий Залива и способный дать укорот «Хезболле», на днях объявил о своем уходе из ливанской политики. На неопределенный срок. Видимо, до того момента, когда ультиматум Бейруту арабские монархи решат воплотить силовыми методами. Под аплодисменты остального мира, уставшего искать логику в действиях ливанских элит и уверенно сталкивающих страну в пропасть социального взрыва.