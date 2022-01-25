США могут отправить тысячи военных в Восточную Европу

США и союзники обсуждают отправку дополнительного военного контингента в страны Восточной Европы в связи с угрозой вторжения России в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что войска могут быть отправлены в Болгарию, Румынию и Венгрию – по тысяче военнослужащих в каждую из этих стран.

23 января газета The New York Times сообщила, что Пентагон предложил президенту Джо Байдену отправить в страны Восточной Европы от одной до пяти тысяч американских военных с возможностью увеличения этой численности в 10 раз. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби позднее заявил, что в США приведены в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих. Они могут быть в короткие сроки отправлены в Европу.