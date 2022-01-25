Байрамов и Куреши провели переговоры по телефону

«Министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений в различных областях. Подчеркнуто, что сотрудничество успешно осуществляется как на двусторонней, так и многосторонней площадках», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Исламской Республики Пакистан – Джейхуном Байрамовым и Махдумом Шахом Махмудом Куреши сегодня состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о праздновании в этом году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Основываясь на состоявшемся в декабре прошлого года в Баку заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном, стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества во всех сферах.

Министры также обменялись мнениями по итогам состоявшегося 19 декабря прошлого года в Исламабаде внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане.

В ходе разговора Куреши пригласил Байрамова принять участие в 48-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое пройдет в Исламабаде, говорится в сообщении МИД Азербайджана.